Buoni risultati per Swim Team Lugo alle finali regionali di Riccione

L’attività di interesse nazionale del settore nuoto prosegue anche in questo periodo e nelle settimane già trascorse, con tutte le attenzioni del caso e il massimo rispetto ai protocolli di sicurezza contro la diffusione del Coronavirus.

Mentre proseguono gli allenamenti nelle piscine del territorio che hanno aperto le loro vasche agli atleti in vista anche delle prossime competizioni di livello nazionale, la Swim Team Lugo centra i primi risultati di rilievo di questa stagione 2020-2021 così anomala e inevitabilmente segnata dalla pandemia.

In particolare, nei due weekend del 17 e 18 e del 24 e 25 aprile, la piscina comunale di Riccione ha ospitato le Finali Regionali del Comitato FIN Emilia Romagna. Un’occasione che diversi atleti della società lughese non hanno mancato per mettersi in evidenza su un palcoscenico importante, raccogliendo medaglie e best time personali.

Tra i ragazzi allenati da Nicola Glussich, in evidenza in particolar modo Cecilia Guerra, medaglia d’argento nei 200 Farfalla categoria Ragazze, così come Denis Gasperi, anch’egli argento nei 200 Misti e bronzo nei 400 Misti della stessa categoria.

Da segnalare inoltre le tre medaglie di bronzo conquistate da Enrico Savioni nella categoria Junior al termine delle gare dei 50, 200 e 400 Stile Libero. Infine, ottimi anche i piazzamenti ottenuti da altri partecipanti alla trasferta riccionese come Luca Valmori, Giacomo Vacchi e Nicolò Cimatti.