Il Tiro a segno a Ravenna compie 159 anni: si festeggia il 5 giugno con stand di tiro gratuiti per i soci

Ricorre oggi, mercoledì 28 aprile, il 159° compleanno del Tiro a segno a Ravenna. Come sottolinea Ivo Angelini, attuale presidente della Sezione ravennate, “era infatti il 28 aprile 1862 quando, per lodevole iniziativa dei cittadini Conte Giovanni Ghirardini, Conte Francesco Corradini, Ing. Luigi Guaccimanni e Francesco Cagnoni, si costituì in Ravenna la “Società pel tiro a bersaglio”, che rappresenta l’antenata dell’attuale Tiro a Segno”.

Purtroppo, le restrizioni dovute al Covid non permettono di festeggiare adeguatamente la ricorrenza: ad oggi infatti l’impianto ravennate è praticamente chiuso da diverse settimane (salvo per le attività istituzionali e sportive di livello Nazionale), ed essendo equiparato agli impianti al chiuso, come le palestre, potrà riaprire ufficialmente solo martedì 1 giugno.

Ma la Sezione ravennate intende comunque festeggiare questo compleanno: lo farà il primo sabato utile, ovvero il 5 giugno. In quell’occasione, i soci potranno usufruire gratuitamente di tutti gli stand di tiro, dalle ore 14:30 alle 18.