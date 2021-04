Atletica Lugo. Record sociale di Stefania Di Cuonzo nei 100 metri

Al meeting Liberazione del 25 aprile a Modena brilla la prestazione della new entry dell’atletica Lugo Stefania di Cuonzo che con il tempo di 11″91 conquista il primato personale e soprattutto il record sociale assoluto della specialità. Il precedente 11″96 apparteneva a Elena Barangani e risaliva al 1990. Per Stefania anche il minimo per i campionati italiani assoluti.

Sempre a Modena altri sono stati i risultati di rilievo: medaglia d’oro per Marta Morara nel salto in alto con la misura di 1.74m e nei 100 ostacoli ottimo esordio per Valentina Bianchi con 14.37, secondo posto e anche per lei minimo per i campionati italiani assoluti. Quarto posto nella stessa gara per Anna Venieri con il personale a 15.63.

Nel salto in lungo terzo posto per la multiplista Rebecca Scardovi con 5,50m non lontana dal suo primato personale e quinta piazza per Greta Carnevali con il personale a 5.34m.

Sempre nei 100m buoni risultati per Sofia Zanotti con 12″47 e per Valentina Bonetti che con 12″54 frantuma il precedente primato personale.

Nei 1500m nono posto assoluto per Maria Celeste Veroli con 4:56.16.

Nei 400 metri primati personali per le allieve primo anno Silvia Bovolenta con 1:00.21 e Rai Lovepreet con 1:00.27. Nei lanci ottimo quarto posto assoluto per Francesca Casprini con 10.40m, mentre tra le allieve vittoria per Rubbi Ilaria con una misura a quasi 12 metri, 11.95.

Podio anche per le martelliste allieve Strazzari Giorgia e Elena Ghini con la prima e seconda misura a pochi centimetri di distanza, 42.93m e 42.72m.

Tra gli uomini lughesi che corrono per atletica Imola Sacmi Avis buone prestazioni per l’allievo Luigi Provenzano con la seconda posizione nei 110 ostacoli con il tempo di 15.82 e terza per Gabriele Ricci con 16.40, Gabriele Ravagli e Davide Bernabei nei 100m con il tempo per entrambi di 11.38, nei 400m per Mattia Rondinelli con 51.75 e per il fratello Michele Rondinelli 52.61.

Nelle gare di sabato a San Marino buoni risultati invece nei 400 ostacoli per Chiara Calgarini con 1:01.14, per Leonardo Lodolini con 57.75 e Francesco Venieri 58.91, per entrambi primato personale. Nei 5000m buon quinto posto per Ghinassi Riccardo con 15:57.78.

Nelle gare cadetti a Ravenna invece vittoria per Francesca Ravagli nel salto triplo con 9.59m e vittoria anche per Elena Odion con l’ottima misura di 45,12m nel lancio del martello. Secondo posto per Benedetta Drago nei 300 ostacoli con 49.5.

Terzo posto per Cristoferi Tessa nei 2000m con 7:57.4, stessa posizione anche per Massimo Venieri nei 300 ostacoli con 45.2 e quarto per Alessandro Dalpane con 45.7. Nel salto triplo terzo posto anche per Diego Golfari con 10.64.