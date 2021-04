37 medaglie per gli atleti di Rinascita Nuoto Team Romagna ai campionati regionali di Riccione

Importante affermazione della Rinascita Nuoto Team Romagna agli appena conclusi Campionati Regionali di Categoria in Vasca Corta svoltisi a Riccione negli ultimi due weekend scorsi. La manifestazione era valida per i Criteria Giovanili, manifestazione indetta dalla Federazione Italiana Nuoto su base regionale con graduatoria virtuale nazionale.

Sono ben trentasette le medaglie conquistate dagli atleti della RNTR, di cui nove ori, diciotto argenti e dieci bronzi che proiettano il sodalizio romagnolo del Presidente Nicolò Napoli, composto dalla Società ravennate e da Cervia Nuota, al quinto posto in classifica delle Società dell’Emilia Romagna.

In campo femminile sono spiccate le prestazioni di due atlete che figurano ai primi posti in Italia nelle gare da loro disputate: Gemma Veloce ha totalizzato quattro titoli regionali nei 100 e 200 stile libero, nei 100 dorso e nei 200 misti. Subito dietro a Gemma si è piazzata la compagna di squadra Chiara Sama, argento nei 200 misti e nei 100 e 200 stile libero. Sempre fra le femmine due titoli regionali anche per la giovanissima Lucia Galasso nei 200 e nei 400 stile libero. Da ricordare infine Laura Antonucci (due argenti e un bronzo), Emma Meldolesi (tre bronzi), Alessia Gulminelli (due argenti), Vera Farabegoli (un argento e due bronzi) e Valentina Gelli (un argento).

Fra i maschi due ottimi titoli regionali per Samuele Bertin nei 100 farfalla e nei 100 stile libero assieme a un argento dei 50 stile libero. Un oro regionale anche per Antonio Cabras nei 200 rana cui si aggiungono due argenti nei 50 e nei 100 della stessa specialità. Marco Spagnolo ha invece fatto incetta di quattro titoli di vicecampione regionale nei 100 e 200 rana e nei 200 e 400 misti. D ricordare anche le prestazioni di Samuel Senni (un argento e un bronzo), Lorenzo Tassinari (un argento e un bronzo) e Alan Guidi (un bronzo).

Questa importante affermazione – dichiarano dalla società sportiva – ripaga gli atleti e i tecnici Monti, Zanfanti e Maggioli delle difficoltà imposte dalla pandemia che la Rinascita ha dovuto superare in questa prima parte di stagione. Nel prossimo mese di maggio saranno attesi sui blocchi di partenza anche gli Esordienti allenati dai tecnici Raguzzoni, Napoli e Guiduzzi.