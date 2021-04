Pietro Pezzi di Ravenna investe anche nel beach volley e lancia un sondaggio social per scegliere divisa ufficiale

La Pietro Pezzi Ravenna non si ferma. Ancora impegnato nel volley indoor nei campionati di serie C e under 19, il club ravennate ha deciso di investire nel beach volley.

Per la stagione estiva 2021 saranno infatti allestite due coppie di atleti che si alleneranno regolarmente durante la settimana e che nei weekend parteciperanno alle competizioni agonistiche. Grazie alle partnership con Abc Sport di San Pietro in Vincoli, Bcc Credito Cooperativo, Antenna One, Pub Zero4 e Bagno Marinamore di Marina di Ravenna, le coppie targate Pietro Pezzi Ravenna potranno svolgere l’attività in spiaggia e saranno dotate di materiale tecnico per allenamenti e partite.

Nel frattempo la Pietro Pezzi ha deciso di lanciare un piccolo sondaggio fra i propri follower sui social, per scegliere la divisa ufficiale dei propri atleti per l’estate 2021 di beach volley.