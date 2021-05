Playoff di Serie B2: l’Olimpia Teodora si scontrerà con Reggio Emilia

Definite le date del primo turno di playoff di Serie B2. La squadra della Conad Olimpia Teodora, seconda nel girone G2, si confronterà con U.s. Arbor Reggio Emilia, terza nel girone G1.

L’andata è già in programma per sabato prossimo, 8 maggio, alle ore 19, in Emilia. Ritorno nella palestra di Lido Adriano il sabato successivo, 15 maggio, alle 20.

Nel caso di una vittoria per parte e stessa somma di punti (3 a 1 e 3 a 0 garantiscono 3 punti al vincitore e 0 al perdente, il 3 a 2 distribuisce 2 punti al vincitore e 1 al perdente), per esempio nella gara di andata la squadra A vince 3-0 e al ritorno la squadra B vince 3-1, si disputa il set supplementare (art. 27 comma d Reg. Gare). Le squadre vincenti accedono alla Seconda Fase Play Off Promozione.