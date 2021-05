Per la Società Schermistica Lughese, due podi in due giorni con Sofia Billi ed Emanuele Rocco

Quello appena trascorso è stato un weekend di gare davvero proficuo per la Società Schermistica Lughese, che ha preso parte – sulle pedane del Centro Universitario Sportivo di Bologna – alla prova regionale del Campionato Assoluti di spada, portando due atleti sul podio.

Nella giornata di sabato si sono sfidate le schermitrici; e Sofia Billi ha ottenuto un risultato molto significativo, conquistando il secondo posto. Una prestazione autorevole, quella della giovane spadista lughese, che ha vinto ben cinque incontri su sei nel girone di qualificazione; all’eliminazione diretta ha poi superato la modenese Morsiani (nei sedicesimi di finale) e la ravennate Bombardi (agli ottavi). Giunta ai quarti di finale Sofia ha sconfitto la forlivese Vitali, per poi imporsi anche in semifinale su Giulia Alessandro di Modena. La sua corsa si è arrestata solo in finale, dove è stata sconfitta – peraltro di misura, con il punteggio di 15/13 – dalla ferrarese Emilia Rossatti.

Domenica è stata invece la volta della gara maschile, in cui per Lugo è stato protagonista Emanuele Rocco, autore di un’ottima prova che lo ha condotto al terzo posto finale. Dopo aver brillantemente concluso il girone di qualificazione vincendo tutti gli incontri, l’atleta lughese ha superato – nei primi turni di eliminazione diretta – il reggiano Bedeschi e il forlivese Vasumi. Emanuele è così arrivato agli ottavi di finale, turno in cui ha battuto Matteo Galassi di Cervia; ai quarti si è poi trovato di fronte Andrea Ufficiali di Imola, che ha sconfitto conquistando così l’accesso alla semifinale. E proprio in semifinale è terminata la sua gara, contro il bolognese Fabrizio di Marco, poi risultato vincitore del torneo.

L’esito di questa prova, oltre a collocare Sofia Billi ed Emanuele Rocco ai vertici della spada emiliano-romagnola, qualifica i due lughesi per la fase nazionale del Campionato Assoluti, in programma alla fine del mese di maggio.

Meritano una menzione anche le altre schermitrici e gli altri schermidori che hanno rappresentato Lugo nella due giorni bolognese: oltre a Sofia Billi ed Emanuele Rocco, si tratta di ben dodici atleti, a testimonianza della solidità raggiunta dal movimento schermistico lughese: Ilaria Battazza, Federico Bravi, Guido Pirazzini, Matteo Tellarini, Guido Bosi, Alessandro Fabbi, Federico Veronese, Marco Orselli, Elia Ercolani, Francesco Segurini, Riccardo Gennaro, Riccardo Zanoni.