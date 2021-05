A Pietro Pambianco e Luca Ceccarelli il torneo di doppio di padel sui campi del Tennis Club Faenza

Un bel successo targato in parte Circolo Tennis Cervia. Pietro Pambianco, portacolori proprio del Club cervese dove il padre Paolo è il direttore tecnico, in coppia con il massese ex calciatore di serie A Luca Ceccarelli, ha vinto il torneo di doppio di padel del circuito nazionale Tpra sui campi del Tennis Club Faenza. In finale i due hanno battuto Marcello Mattioni e Massimo Fiumi.

Intanto prosegue sui campi del Circolo Tennis Cervia la quinta tappa stagionale del Circuito Veterani di tennis. In programma i tabelloni Over 45, Over 55 e Lady 40, con un campo di partecipazione molto importante. Nell’Over 45 brilla Fabio Vinetti (Ct Cervia), in bella evidenza anche Marco Contessi (Ct Mattei Ravenna), delegato provinciale Fit di Ravenna.

Over 45, 2° turno tabellone di 4°: Alessandro Giorgini (Nc)-Giuseppe Falconi (4.2) 6-3, 6-3. Turno di qualificazione: Daniele Lusini (4.3)-Paolo Barzanti (4.1, n.1) 6-0, 3-6, 11-9, Emanuele Guaragnella (4.1, n.3)-Massimo Fabbri (Nc) 6-3, 6-2, Marco Contessi (4.2)-Loris Pasini (4.1, n.4) 6-2, 2-6, 12-10, Giovanni Casadei (4.1, n.6)-Stefano Simoni (4.2) 6-0, 6-1, Gian Franco Corrado (4.1, n.7)-Massimo Giulianini (4.5) 6-0, 6-1, Fulvio Fracassi (4.1, n.9)-Fabio Vinetti (4.4) 6-1, 7-5, Michele Trevisani (4.3)-Luigi Angelo Bertaccini (4.1, n.11) 6-3, 6-3. Si qualifica anche Stefano Fiandri (4.1, n.10).

Over 55, 4° turno tabellone di 4°: Alberto Conficconi (4.2)-Carlo Barbieri (4.4) 6-2, 1-0 e ritiro, Matteo Comandini (4.2)-Luigi Vicari (4.3) 6-3, 6-1, Mauro Tedeschi (4.2)-Davide Camurri (4.3) 6-1, 6-1, Maurizio Fabbri (4.2)-Carlo Castelvetro (4.1 n.7) 7-6, 3-6, 10-6. 5° turno: Guido Carlotti (Nc)-Alessandro Gostoli (4.2) 2-0 e ritiro, Stefano Giannerini (4.4)-Andrea Compagnoni (4.2) 6-4, 6-3.

Lady 40, 3° turno del primo tabellone: Mirna Macchini (4.5)-Barbara Salvi (4.3) 6-3, 6-0. 4° turno: Daniela Tombeni (4.2, n.4)-Federica Antonellini (4.3) 6-2, 6-2, Anna Ravaglia (4.2)-Renata Gregori (4.4) 6-4, 6-2, Maria Cappellini (4.3)-Elisabetta Dallari (4.4) 7-5, 7-5, Elisa Lapia (4.2)-Elena Tarini (4.4) 6-1, 6-2.