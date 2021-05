Buoni risultati per Atletica 85 Faenza al Meeting regionale di Modena

Buoni risultati per Atletica 85 Faenza BCC al Meeting regionale di Modena dello scorso weekend, riservato alla cat.Allievi/e.

Vittoria di Mattia Ferri nel salto in alto con l’ottima misura di 1,90m e 3° posto nei 110hs al debutto col tempo di 15″67 a soli 9 centesimi dal minimo per la partecipazione ai campionati italiani, il che fa ben sperare per le prossime competizioni.

Proseguendo, 4° posto di Matilde Ponti nei 5km di marcia con un notevole miglioramento del proprio primato personale.

Buone anche le gare di Arianna Marocchi nel lungo con 4,70m e di Aurora Bacchini nell’alto con 1,40m.