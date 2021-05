Tornano in pista gli atleti di Faenza Triathlon e fioccano già i primi podi

Il 2021 per le multidiscipline riparte, dopo che la pandemia si è affacciata all’inizio del 2020 stravolgendo tutto il mondo, compreso quello dello sport professionistico e non.

La passione però non si è allentata, neanche tra le fila della società Faenza Triathlon e i suoi componenti, conosciuti come effetre, hanno ripreso a partecipare alle competizioni del 2021 con rinnovato entusiasmo e determinazione, anche se le gare non sono esattamente quelle di sempre.

Infatti, sono tutte organizzate come no-draft e le partenze sono scaglionate in gruppi di 3 / 5 atleti alla volta, in modo da evitare gli assembramenti, ma questo non rende certo meno attrattive le manifestazioni, anzi il tempo senza gare ne ha acuito il fascino.

Parlando dei primi risultati, gli effetre hanno già lasciato le loro tracce nel Triathlon Rubicone Gatteo Sprint (0.75 – 20 – 5K) dove ha partecipato una buona rappresentativa della squadra. In ordine di arrivo al traguardo Bernardi (6° M3), Gallina (6° M2), Dall’Agata (7° M2), Fadi, Frattini (5° M4), Calderoni (il neo-presidente) e Nadiani.

Poi, si sono presentati in massa anche al primo Duathlon Sprint di Forlì, dove in undici si sono presentati ai nastri di partenza in Piazza Saffi. Sempre in ordine di arrivo al traguardo troviamo Cauzo (4° S4), Fadi (4° M2), Bernardi (6° M3), Nannini (2° M4), Dall’Agata (6° M2), Frattini (3° M3), Gallina, Severi (all’ esordio) e Calderoni. Tra le donne, Giacinta Savorani e Beatrice Melandri sono arrivate entrambe a podio di categoria, rispettivamente 1° e 3° M3.

Il Triathlon Olimpico di Porto Recanati (1.5 – 40 – 10K) si è svolto in contemporanea con il Duathlon di Forlì. Gessica Sarti, al suo esordio, è giunta al traguardo 7° assoluta e 1° di categoria, mentre Giovanni Vitale si è piazzato 1° di categoria.

“Ora gli effetre continuearanno portare i loro colori a Pesaro, Riccione, San Giovanni in Persiceto entrando nel vivo di una stagione che si spera possa continuare a riservare gare ed emozioni”, commentano dalla squadra.