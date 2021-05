Marina di Ravenna. Al Marina Sport Center sei nuovi campi da padel

A Marina di Ravenna la società Sport Riviera che gestisce il circolo tennis ha deciso nell’ultimo periodo di cambiare in modo radicale la struttura interna costruendo sei campi da padel, cinque doppi e uno singolo, al posto dei due campi da calcetto. Per gli appassionati del tennis rimarranno a disposizione i due campi in terra rossa. La notizia è riportata dal Corriere di Romagna online.

Al Marina Sport Center ormai da diverso tempo i campi da calcetto venivano sempre meno richiesti al contrario del tennis che ha sempre un suo seguito di giocatori.

I lavori dovrebbero terminare entro maggio per poter avere così a disposizione tutta l’estate per rilanciare gli eventi sportivi di Marina di Ravenna.