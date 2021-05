Faenza. GP Spagna, AlphaTauri parte con il piede giusto: Gasly sesto e Tsunoda settimo nelle FP2

Buon avvio di weekend per il team faentino AlphaTauri – Honda sul tracciato di Catalunya, in Spagna, sede del quarto appuntamento stagionale 2021 per il Big Circus. La squadra capitanata dallo storico team boss Franz Tost è entrata nella top 10 nella sessione pomeridiana di prove libere, con Pierre Gasly sesto seguito dal giovanissimo compagno di squadra Yuki Tsunoda.

In mattinata, nelle FP1, Alpha Tauri-Honda aveva iniziato altrettanto bene registrando la settima posizione di capitan Gasly e l’undicesima piazza firmata dal giapponese di Sagamihara.

“Penso che la sessione pomeridiana di prove libere sia stata una buona sessione per noi” -afferma Pierre Gasly, forte della buona gara disputata la scorsa domenica in Portogallo- “Il sesto tempo dimostra che la macchina è forte. Sul fronte del ritmo ci siamo, ma il bilanciamento della vettura non è ancora ottimale. In serata dovremo apportare alcune modifiche per massimizzare le nostre prestazioni in vista delle qualifiche di domani. Ovviamente, il nostro obiettivo principale questo fine settimana è quello di segnare punti, dato che stiamo combattendo contro avversari molto ostici nella lotta di centro gruppo. Se riusciremo a migliorare nelle aree nelle quali stiamo faticando, credo ci attenda un bel weekend”.

Lo scorso anno AlphaTauri – Honda chiuse nona al GP di Spagna grazie alla soddisfacente gara disputata da Pierre Gasly. Storicamente parlando, il team con base a Faenza (ex Scuderia Toro Rosso), non ha mai impressionato eccessivamente sulla pista catalana, abituale sede dei test pre campionato nelle passate stagioni. Il risultato migliore colto in Spagna dal team facente parte della galassia Red Bull è il sesto posto firmato da Carlos Sainz Jr (dal 2021 in forze alla Scuderia Ferrari) nel 2016.