A Oderzo penultima trasferta della stagione per la Pallamano Romagna

Penultima trasferta stagionale per la Pallamano Romagna di A2: sabato 8 maggio, Tassinari e compagni faranno visita al fanalino di coda Oderzo (palestra Masotti, ore 20), squadra che non vince in campionato dal 27 marzo, ma dopo esattamente un girone dall’ultimo squillo, vista la vittoria del 31 ottobre 2020 sempre contro Mezzocorona (22-20 e 28-27).

Coach Neven Andreasic è sulla cresta dell’onda da parecchi decenni nella pallamano italiana e cercherà di far scattare i residui scatti d’orgoglio ai suoi ragazzi, nonostante una retrocessione ormai certificata.

Per i veneti sarà la penultima gara casalinga, dovendo poi recuperare contro Tirol il 16 maggio.

Il roster, sulla carta, apparterrebbe ad un’altra fascia di classifica, ma tante problematiche hanno compromesso il 2020/2021. Atleti come Davide Giolo ed Alex Marcuzzo, solo per citarne un paio, come livello tecnico non partono certamente solo per salvarsi.

Il Romagna dal canto suo, è chiamato a rimediare immediatamente all’inaspettato passo falso casalingo incassato dal San Vito Marano che al PalaCavina ha ottenuto, in pratica, la (quasi) matematica salvezza in serie A2.

Non ci saranno grosse novità rispetto all’ultima uscita casalinga di martedì scorso, con coach Folli che potrà verificare le condizioni dei diversi acciaccati al termine del trittico di partite nell’ultima settimana.

Classifica. Malo 44, Tirol 36, Torri 35, Crenna e Cologne 29, Arcom 27, Cassano Magnago 25, Pallamano Romagna 24, Ferrara United 23, San Vito Marano 16, Vigasio 15, Leno 14, Mezzocorona 9, Oderzo 6.