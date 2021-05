Cervia. Al rush finale sui campi del Ct il torneo nazionale Veterani Over 45-55 e Lady 40

Entra nella fase finale sui campi del Circolo Tennis Cervia la quinta tappa stagionale del Circuito Veterani di tennis. In programma i tabelloni Over 45, Over 55 e Lady 40, con un campo di partecipazione molto importante. Ecco gli ultimi risultati. Nell’Over 45 quarti per Giovanni Farolfi, ex portacolori del Ct Cervia, e per Jari Castellucci (Tc “Luigi Laghi” Forlimpopoli). Nell’Over 55 brilla sui campi di casa Gabriele Guerrini, mentre tra le Lady 40 sono in semifinale Alice Belli (Ct Cicconetti), Arianna Baldisserri (Easy Tennis) ed Alessandra Turrini Merli (Nettuno Tc Bologna).

Over 45, tabellone finale, ottavi: Stefano Fiandri (4.1)-Luca Degli Esposti (3.2) 7-6, 6-0, Andrea Travaglini (2.8, n.4)-Andrea Muratori (4.1) 6-0, 6-3, Andrea Lepri (2.8, n.5)-Matteo Fiori (3.3) 1-6, 7-5, 6-3, Andrea Carotenuto (2.8, n.6)-Giorgio Vocaturo (3.3) 6-3, 6-4, Jari Castellucci (3.1, n.7)-Gian Matteo Zanzi (3.2) 6-1, 6-2, Giovanni Farolfi (2.7, n.2)-Andrea Bonati (3.2) 6-0, 6-0, Pier Paolo Moro (2.7, n.3)-Mattia Foschi (3.3) 6-1, 6-2. Quarti anche per Domenico Litido (3.2).

Over 55, 4° turno: Alessandro Alquati (3.2, n.8)-Riccardo Montanari (3.4) 6-4, 6-2, Davide Baiardi (3.3)-Fabrizio Rubbi (3.3) 6-3, 6-1, Loris Tovagliari (3.5)-Francesco Benanchi (3.5) 6-1, 6-1, Gabriele Guerrini (3.3)-Massimo Ronchi (3.5) 6-1, 7-5, Massimiliano Marzagalli (3.4)-Alessandro Beccari (3.5) 6-3, 6-1, Daniele Berti (3.4)-Massimiliano Marzagalli (3.4) 6-1, 1-0 e ritiro.

Lady 40, 2° turno: Manila Dall’Agata (3.4)-Federica Tossani (3.5) 6-1, 6-1. Quarti: Arianna Baldisserri (3.2, n.1)-Sara Sirena (3.3) 6-3, 6-4, Alessandra Turrini Merli (4.2)-Federica Righi (3.2, n.2) 4-6, 6-2, 6-1. Semifinali anche per Alice Belli (3.4).