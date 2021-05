Grandi risultati per Edera Ravenna a Teamgym di Sorbolo e al campionato Serie D di Cesena

Si è svolta ieri, domenica 9 maggio, la seconda prova di Zona Tecnica 3 di Teamgym livello C a Sorbolo. Per l’Edera Ravenna, alla seconda uscita in questa disciplina, era presente la squadra junior composta da Angela Casadio, Arianna Conti, Elisa Fabbri, Marta Filippi, Caterina Gerardi, Andrea Parisi e Siria Venturi (purtroppo assente in questa prova per un infortunio Giorgia Zaccaria).

Il team conferma il primo posto ottenuto alla precedente prova con netti miglioramenti su tutti e tre gli attrezzi (floor, trampet, tumble).

Soddisfatto lo staff tecnico per i miglioramenti dimostrati dalle ragazze, impegnate adesso in vista delle finali nazionali di fine giugno a Rimini.

Sempre ieri, a Cesena, si è tenuta anche la prima prova di ginnastica artistica del campionato di Serie D LB. Per la società Edera Ravenna è scesa in campo la squadra junior/senior composta da Alice Gasperoni, Giulia Gasperoni, Vittoria Micelli e Viola Gimelli (purtroppo assente Viola Fabbri per un piccolo infortunio), che a seguito di una buona gara svolta su tutti e quattro gli attrezzi conquista la medaglia d’argento a pochi decimi dal primo posto.

Anche in questo caso grande soddisfazione da parte dello staff tecnico per l’ottimo risultato ottenuto.



Premiazione campionato Serie D LB, Cesena