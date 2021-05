Si rinnova fino al 2026 la collaborazione tra Basket Ravenna e Università di Bologna

Basket Ravenna e Università di Bologna proseguono il loro impegno congiunto per la formazione degli studenti nel loro percorso accademico.

È stata infatti rinnovata per altri cinque anni la convenzione che permetterà agli iscritti dell’Ateneo, in particolare agli studenti del corso di laurea in Scienze Motorie, di effettuare il tirocinio curriculare presso la società insieme a professionisti del settore.

Per maggiori informazioni e per fare richiesta è possibile contattate la sede del Basket Ravenna scrivendo a segreteria@basketravenna.it o chiamando lo 0544 450598