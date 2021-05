Uisp Faenza “A proposito delle regole certe sulla riapertura delle palestre…”

“Da quando il presidente del Consiglio ha annunciato il possibile calendario delle riaperture, il 16 aprile – scrivono da Uisp Faenza – non passa giorno che i nostri abbonati e tesserati chiedano informazioni sulla riapertura delle palestre, teoricamente in programma per martedì 1 giugno, e sull’avvio dei centri estivi. Il primo problema, però, è che al momento attuale nessun decreto ha tuttora indicato nero su bianco la data del 1° giugno come effettiva. Se ne è parlato, ma non c’è ancora nessun riscontro concreto”.

Il secondo problema, secondo Uisp Faenza, “è stato già anticipato sia dall’assessore alla Sanità della Regione Emilia-Romagna Raffaele Donini che dal presidente Stefano Bonaccini: l’indice Rt della nostra regione è salito ancora una volta, portandosi a 0,92 venerdì scorso, e l’Emilia-Romagna corre il rischio di tornare in zona arancione dalla prossima settimana”.

Intervistato dalla trasmissione radiofonica L’Italia s’è desta, questa mattina, il presidente della Fondazione Gimbe Nino Cartabellotta ha ribadito: «Le Regioni dicono che bisogna modificare i parametri per il sistema a colori. Se ci devono essere delle modifiche devono essere fatte in tempi rapidi, altrimenti molte regioni finiranno in zona arancione. Se il Governo dice che le riaperture sono irreversibili a questo deve corrispondere un cambiamento di questi parametri».

A fronte di questa “incertezza a livello nazionale” concludono da Uisp Faenza, “quali informazioni utili potremo mai dare ai nostri abbonati e tesserati? Come potremo mai organizzare il lavoro dei nostri dipendenti e collaboratori sportivi? Come potremo mai concordare con i Comuni e le altre società tutti quegli interventi necessari per la riapertura delle palestre in completa sicurezza in tempi utili, o le attività da proporre ai bambini e ai ragazzi? Insomma, chi è in grado di darci quelle le informazioni “sicure” (cit.) di cui abbiamo bisogno noi gestori e società per primi?”