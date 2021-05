Cervia. Sindaco Medri e assessore sport Brunelli incontrano ginnaste vittoriose dell’Endas Ginnastica Ritmica

Il Sindaco Massimo Medri e l’assessore allo sport Michela Brunelli hanno incontrato le giovani atlete dell’ Endas Cervia Ginnastica Ritmica, che hanno vinto il Campionato Nazionale di serie C organizzato dalla F.G.I. portando la squadra in serie B.

La squadra è composta da Aurora Bagnolini, Nicole Brighi, Giulia Capacci, Nicole Gramellini, Allegra Jakic, Caterina Maltoni. Grazie ai punteggi altissimi ottenuti con i vari esercizi la squadra si è aggiudicata anche la 2a e ultima prova su 22 squadre partecipanti, meritandosi ampiamente la promozione in serie B per la stagione 2022.

Un risultato straordinario che vede l’Endas tra le migliori realtà del panorama italiano e che premia anche gli sforzi delle allenatrici tecniche federali Simona Ravaioli, Yana Sinyel’ Nikova, Natalia Putko e della Presidente dell’Endas Cervia Cristina Carli.

Il Sindaco ha espresso alle ragazze l’apprezzamento dell’intera città per il risultato conseguito e per avere tenuto alto il nome di Cervia nello sport, inoltre ha consegnato un omaggio e una pergamena in segno di riconoscimento.