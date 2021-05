La BCC ravennate, forlivese e imolese main sponsor della special edition del campionato italiano 100 km su strada

Asd 100 km del Passatore ha annunciato che La BCC ravennate, forlivese e imolese sarà main sponsor della special edition del campionato italiano 100 km su strada organizzato all’autodromo Enzo e Dino Ferrari di Imola in data 22 maggio 2021.

BCC ravennate, forlivese e imolese, da anni sponsor della tradizionale Firenze-Faenza, supporta l’Asd 100 km del Passatore in questa nuova avventura sul tracciato imolese. Un’iniziativa nata dalla forte passione che da sempre anima il gruppo della Cento, un segnale di presenza in un momento estremamente difficile causa il protrarsi dell’emergenza Covid-19.

Il campionato italiano 100 km su strada assegnerà titoli assoluti e master, ma non sarà valevole per l’albo d’oro della Firenze-Faenza la cui 48esima edizione è rinviata al 2022. A sfidarsi sul tracciato del Santerno quest’anno circa 300 runner tra i quali troveremo i più grandi specialisti tricolori.

“Come ogni anni siamo al fianco della 100 km del Passatore, che cambia “percorso” ma che mantiene, anche in questa particolare edizione, le caratteristiche di evento di eccellenza, in grado di creare grande interesse” – afferma Gianluca Ceroni, Direttore Generale de La BCC ravennate, forlivese e imolese– Un evento non solo sportivo, ma di valorizzazione del territorio e coinvolgimento della comunità, che la nostra BCC sostiene condividendone i valori della partecipazione e dell’impegno per la promozione della realtà locale.”