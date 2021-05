Nuovo incontro online del Fantini Club di Cervia: si parla di padel

Nuovo appuntamento oggi, martedì 11 maggio, alle ore 21, in diretta su Fantini Club. “Padel, lo sport del momento” è l’argomento di una puntata speciale in cui interverranno il Presidente della federazione internazionale Padel Luigi Carraro, Demetrio Albertini, ex calciatore professionistico vincitore di 5 scudetti e 3 Champions League; Mauro Tavola, responsabile sponsorizzazioni e vendite AC Milan eGennaro Di Napoli, campione del mondo indoor 3.000 metri.

Insieme a Claudio Fantini si parlerà dell’attività nazionale e internazionale con riferimento anche a tutta l’attività amatoriale che sta prendendo piede nella nostra zona e nei nuovi campi del Fantini Club.

Come di consueto, l’incontro è alle ore 21.00, in diretta sulle pagine Facebook@fantiniclub e @dallarivolley, sui canali Youtube Fantini Club e Dallari Volley e sui sitifantiniclub e dallarivolley, dove i video integrali resteranno disponibili anche al termine della diretta. L’evento potrà inoltre essere seguito live anche su OA Sport.

Gli incontri Fantini Club Live sono in collaborazione con Bper Banca e con la Regione Emilia-Romagna.