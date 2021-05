Prime finali sui campi del Ct Cervia il torneo nazionale Veterani di tennis

E’ approdata alle semifinali, sui campi del Circolo Tennis Cervia, la quinta tappa stagionale del Circuito Veterani di tennis. In programma i tabelloni Over 45, Over 55 e Lady 40, con un campo di partecipazione molto importante.

Nell’Over 45 finale oggi alle 15.30 per Jari Castellucci, maestro al Tc “Luigi Laghi” di Forlimpopoli, ed Andrea Travaglini (Virtus Tennis Bologna). Over 45, semifinali: Andrea Travaglini (2.8, n.4)-Stefano Fiandri (4.1) 6-0, 6-0, Jari Castellucci (3.1, n.7)-Pier Paolo Moro (2.7, n.3) 7-6, 6-3.

Nell’Over 55 semifinali per il n.1 del seeding, Giovanni Lelli Mami, e per il riminese Leonardo Bertozzi (Ct Rimini). Over 55, quarti: Giovanni Lelli Mami (2.5, n.1)-Alessandro Alquati (3.2, n.8) 6-4, 6-2, Leonardo Bertozzi (3.1, n.4)-Loris Tovagliari (3.5) 6-1, 6-4, Silvano Pozzi (2.8, n.3)-Daniele Berti (3.4) 6-1, 6-1.

Tra le Lady 40 finale oggi alle 17.30 tra Arianna Baldisserri (Ct Easy Tennis) ed Alessandra Turrini Merli (Nettuno Tc Bologna). Semifinale: Baldisserri (3.2, n.1)-Manila Dall’Agata (3.4) 6-0, 6-2.