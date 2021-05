Sofia Zanotti dell’Atletica Lugo torna a saltare oltre i 6 metri

Al meeting assoluto di Modena svoltosi questo week end grande risultato per Sofia Zanotti che con la misura di 6,06 metri nel salto in lungo si aggiudica la vittoria. Ottima misura per lei che torna in pedana dopo diversi periodi di stop per un problema fisico. Vittoria anche per Maria Celeste Veroli all’esordio nei 3000 siepi con il tempo di 11:58.14, primato personale per lei e minimo per i campionati italiani di categoria.

Nella stessa gara secondo posto per Giorgia Bacchilega con 12:15.17. Primo posto anche per Francesca Casprini, anche lei di ritorno da un infortunio, nel lancio del disco con l’ottima misura di 40,01 metri. Grande risultato anche per la staffetta 4x100m promesse composta da Valentina Bianchi, Stefania di Cuonzo, Rebecca Scardovi e Sofia Zanotti, che con il tempo di 47.86 si aggiudica la vittoria e il pass per i campionati italiani assoluti.

Altri buoni risultati per Valentina Bianchi nei 100 ostacoli, seconda posizione in 14.54 e terzo per Anna Venieri con 15.38. Seconda piazza per Chiara Calgarini nei 400 ostacoli con 1:02.18. Nei 100 metri terzo posto per Stefania di Cuonzo con 11.89 però ventoso (+2.3).

Tra i risultati dei ragazzi lughesi che corrono per l’atletica Imola Sacmi Avis spicca il secondo posto della staffetta 4×100 composta da Gabriele Ravagli, Davide Bernabei, Gianni Bonetti e Denis Libofsha con l’ottimo tempo di 42.17 e il terzo posto della staffetta 4×400 composta da Lorenzo Pederzoli, Riccardo Gaddoni, Ismail Grirane e Davide Bernabei con il tempo di 3:23.03.