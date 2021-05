All’istituto Ginanni di Ravenna una lezione sul marketing nello sport con Nicola Masino di LAB84, Alessia Polieri e Samuele Cavalieri

Dopo gli studenti dell’Indirizzo Sportivo del Liceo Scientifico Oriani, è stata la volta degli alunni dell’Indirizzo Sport Manager dell’ITC Ginanni di Ravenna che hanno seguito in videoconferenza la docenza dal tema Il marketing applicato allo sport. Presenti Nicola Masino, imprenditore e proprietario del marchio LAB84, e due testimonial d’eccezione come i campioni Alessia Polieri (atleta della Nazionale Italiana di nuoto) e Samuele Cavalieri (pilota Kawasaki del Campionato del Mondo Superbike).



Nicola Masino



Samuele Cavalieri

Dalla storia personale di Nicola Masino, partita da proprio da Ravenna, è emersa la fondamentale necessità per un’azienda di sapersi adattare al mercato adeguandosi ai tempi e riconoscendo la rilevanza del marketing quale elemento di crescita per un brand.

Sono state esposte le strategie di marketing e le scelte fatte dall’azienda LAB84 tra cui quella di avvalersi della collaborazione di due atleti che rappresentano l’eccellenza italiana nel mondo, Polieri e Cavalieri, che hanno fatto del marketing un valore aggiunto nel processo di valorizzazione della propria immagine.

La docenza rientra nel Progetto Job Around the Sport che affianca gli indirizzi sportivi dell’ITC Ginanni e del Liceo Scientifico Oriani cittadini. Il prossimo appuntamento in calendario, l’ultimo per l’anno scolastico 2020/21, sarà la consegna delle borse di studio agli studenti più meritevoli indicati da ogni istituto.