Stella d’Oro del Coni a Luca Casadio e Luca Sirri: le congratulazioni del Porto Robur Costa 2030

Con “grande soddisfazione e gioia” il Porto Robur Costa 2030 apprende la notizia dell’assegnazione della Stella d’Oro del Coni a Luca Casadio e Luca Sirri, riconoscimento ad una carriera sportiva e, nel caso di Casadio, anche dirigenziale, di rilievo. Ma nella motivazione che ha portato il Coni ad attribuire loro la massima onorificenza sportiva c’è anche l’impegno al servizio della collettività in questo tempo di pandemia. Un impegno e un servizio che Casadio ha svolto e svolge come medico pediatra e che Sirri traduce nel suo ruolo di autista di ambulanza per la Pubblica Assistenza.

Da parte di tutte le componenti del Porto Robur Costa 2030 arrivano le “congratulazioni sincere e sentite a Luca Casadio e Luca Sirri per questo importante e prestigioso risultato ottenuto”.