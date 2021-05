FIAB Ravenna: sabato 15 maggio doppio appuntamento per chi ama andare in bicicletta

Per domani, sabato 15 maggio, FIAB Ravenna ha in programma due appuntamenti interessanti per chi ama andare in bicicletta. Il FAI riparte con le Giornate dedicate al patrimonio culturale e paesaggistico del Paese dopo le difficoltà e le limitazioni dell’ultimo anno. In questa occasione FIAB Ravenna dedica da sempre la pedalata del sabato alla visita di uno dei luoghi aperti al pubblico e questo sabato si andrà a visitare l’Oasi di Riequilibrio Ecologico di Russi, zona umida caratterizzata dalla presenza delle tipiche specie di piante palustri.

“Saremo guidati nella visita dai volontari del WWF che collaborano con la delegazione FAI di Ravenna – spiegano dalla FIAB – La visita è inserita in un’escursione di circa 35 km, un percorso facile ad anello adatto a tutti, che parte da Piazza San Francesco alle ore 9:00: i dettagli per partecipare sono presenti sul nostro sito www.fiabravenna.it”

Il secondo appuntamento, spiegano, “è dalle 16:00 alle 18:30 in Piazza del Popolo dove saremo presenti con un

gazebo informativo per incontrare soci, simpatizzanti e chiunque voglia conoscerci meglio. Il tema di questo evento è il cicloturismo. FIAB infatti oltre ad occuparsi di mobilità sostenibile propone anche scelte di turismo sostenibile. Il portale www.andiamoinbici.it riporta il calendario nazionale di tutti gli eventi di cicloturismo FIAB ed è la più grande e strutturata raccolta di proposte per chi ama scelte turistiche ambientaliste: uscite di un giorno, weekend in bici, gite per famiglie, cicloviaggi vacanze”.

FIAB ha anche un suo brand di prodotto per l’accoglienza, Albergabici, un portale che dal 2003 racchiude oltre 600 strutture ricettive italiane bike friendly, attrezzate per garantire i servizi di accoglienza indispensabili a chi si muove sulle due ruote. Avremo quindi del materiale divulgativo, una piccola esposizione di bici da turismo e ci sarà un punto check-up bici.

“L’info-point in piazza – spiegano – sarà anche l’occasione per presentare l’officina didattica mobile FIAB che utilizzeremo nei progetti di collaborazione con le scuole nell’ambito dei progetti inseriti nel Piano dell’Offerta Formativa del Territorio. Naturalmente sarà possibile iscriversi per l’anno sociale 2021 e i soci riceveranno la borraccia da bici personalizzata FIAB Ravenna”