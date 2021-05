Natura Nuova supporta la special edition del campionato italiano 100 km

Asd 100 km del Passatore comunica che Natura Nuova sarà sponsor della special edition del campionato italiano 100 km su strada organizzato all’autodromo Enzo e Dino Ferrari di Imola il 22 maggio. Il campionato italiano 100 km su strada assegnerà titoli assoluti e master, ma non sarà valevole per l’albo d’oro della Firenze-Faenza la cui 48esima edizione è rinviata al 2022. A sfidarsi sul tracciato del Santerno quest’anno circa 300 runner tra i quali troveremo i più grandi specialisti tricolori.

Natura Nuova, azienda agricola biologica con sede a Bagnacavallo, promuove uno stile di vita sano e un’alimentazione sostenibile, per creare un impatto positivo sulle persone e l’ambiente. Ivan Tabanelli, responsabile marketing Natura Nuova, afferma in merito: “Natura Nuova da sempre sostiene le iniziative che hanno come obiettivo la promozione del movimento e dello sport, del benessere individuale e collettivo, con particolare coinvolgimento verso quelle attività che si svolgono e che hanno una ricaduta positiva sul territorio, il nostro territorio”.