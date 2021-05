Camp estivi di scuola vela e sport d’acqua all’Adriatico Wind Club Ravenna di Porto Corsini: al via le iscrizioni

Il prossimo 7 giugno iniziano a Porto Corsini i campus estivi dedicati agli sport d’acqua organizzati dalla scuola vela dell’Adriatico Wind Club Ravenna. Il circolo sarà “lieto di accogliere nelle sue strutture totalmente all’aperto, tutti i bambini e ragazzi dai 6 ai 14 anni che vogliono vivere un’esperienza che accrescerà la loro passione per il mare”. Dal 07 Giugno al 27 Agosto, dal lunedì al venerdì, possibilità di iscriversi ad una delle proposte di approccio a vela e windsurf, e a sport d’acqua come sup, canoa e body board, sotto la guida di istruttori qualificati della Federazione Italiana Vela.

CAMPUS SETTIMANALE (Una settimana nel periodo dal 07 Giugno al 27 Agosto 2021) > 150€

CAMPUS MENSILE (4 settimane nel periodo dal 07 Giugno al 27 Agosto 2021)

CAMPUS STAGIONALE (12 settimane dal 07 Giugno al 27 Agosto 2021)

INFO, COSTI, DETTAGLI: https://rb.gy/ocgp1a