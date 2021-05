La Conad Olimpia Teodora ha battuto la favoritissima Mondovì: ora gara di ritorno in Piemonte

Non poteva esserci esordio migliore nei playoff di Serie A2 per la Conad Olimpia Teodora, che mercoledì sera al PalaCosta ha battuto la favoritissima Mondovì per 3-0. Ora, però, è tempo di giocare la gara di ritorno in Piemonte, , 16 maggio, alle ore 17, e la squadra ravennate dovrà nuovamente cercare l’impresa di sovvertire il pronostico.

Nonostante il bellissimo risultato dell’andata, non bisogna dimenticare che le padrone di casa della LPM Bam hanno concluso il campionato al secondo posto e sono la testa di serie numero uno del tabellone playoff. Per passare il turno la squadra di Coach Bendandi dovrà conquistare almeno due set, o in alternativa sarà costretta a giocarsi tutto nel Golden finale.

Arbitri del match saranno Michele Brunelli e Andrea Clemente.

Il commento

Coach Simone Bendandi introduce così il match: “Dobbiamo andare a giocare sapendo che possiamo farcela, ma dovremo essere pronti a incassare dei colpi, perché loro sono una squadra forte che ha fatto un gran campionato, e giocheranno in casa. Per questo loro partiranno sicuramente a tutta e noi dovremo avere pazienza, riconoscendo e accettando i momenti in cui ci troveremo in difficoltà, mantenendo sempre la solidità del nostro sistema di gioco”.

Roster

Allenatore: Simone Bendandi.

Assistente: Dominico Speck.

Palleggiatrici: Morello (1), Poggi (2).

Centrali: Assirelli (6), Guidi (8), Torcolacci (9).

Attaccanti: Piva (4), Bernabè (5), Guasti (10), Grigolo (12), Fricano (14).

Liberi: Rocchi (13), Giovanna (17).

Le altre partite del weekend

Eurospin Ford Sara Pinerolo – Sigel Marsala ( ore 20) (Andata 1-3)

Megabox Vallefoglia – Volley Soverato (Andata 3-1)

CBF Balducci HR Macerata – Green Warriors Sassuolo (Andata 3-2)

Live match

Il live score del match è disponibile sul sito della Lega Pallavolo Femminile ( www.legavolleyfemminile.it ) o scaricando l’app “Livescore Lega Volley Femminile”.

La diretta streaming del match sarà disponibile, come sempre, su LVF TV ( www.lvftv.com ), e sarà inoltre trasmessa in differita su Teleromagna (canale 74 del Digitale Terrestre), martedì sera alle ore 21.

Altre informazioni

Notizie, immagini e informazioni sempre aggiornate sulla pagina Facebook “Olimpia Teodora Volley”: https://www.facebook.com/olimpiateodoravolley/ e sul profilo Instagram “olimpia.teodora”: https://www.instagram.com/olimpia.teodora

È possibile consultare calendario, risultati e classifiche sul sito della Lega Volley Femminile: http://www.legavolleyfemminile.it