Scherma Cervia. A Bologna Fava, Russo e Galassi staccano il pass per il Campionato Nazionale

A Bologna sabato 1 maggio si è svolta la gara di Spada Femminile Cat. Assoluti, Qualifiche, e Beatrice Fava con il 6° posto e Giada Russo con il 7° strappano il pass per il Campionato Nazionale Assoluto di SPF che si svolgerà a Cassino a fine mese. “Brave anche le nostre ragazze Rachele Baruzzi, Greta Carrozza, Valeria Malavolti e Martina Ascenzi, purtroppo per infortunio Giulia Amici non ha potuto partecipare” riporta la nota della società.

Nella 2° giornata domenica 2 maggio si è svolta la gara di Spada Maschile Cat. Assoluti. Qualifica per Matteo Galassi che strappa il pass per il Campionato Italiano Assoluto di SPM che si svolgerá a Cassino a fine mese.

“Complimenti a tutta la squadra fortissima formata da Enrico De Pol, Edoardo Dell’Accio, Matteo Rossi, Mattia Casadei, Marco Bonduá e Luca Bonduá. Argento per la nostra bravissima Beatrice Fava nel Fioretto Femminile Cat. Assolute. A Riccione si disputeranno i Campionati Italiani Cadetti e Giovani di Spada e Fioretto Maschile e Femminile, numerosi i nostri ragazzi e ragazze qualificati che saranno presenti a partire da venerdì 14 maggio a Riccione, mentre si svolgeranno a Cassino sempre nel mese di maggio il 28 ed il 29 i Campionati Italiani Assoluti. Le congratulazioni vanno a tutti gli atleti” termina la nota della società.