Serie B2. La Conad attende l’Arbor Reggio Emilia nel ritorno del primo turno playoff

Torna in campo a sette giorni dalla bella vittoria per 3-0 ottenuta all’andata a Reggio Emilia la squadra di Serie B2 della Conad Olimpia Teodora, che ospita l’Arbor per la gara di ritorno del primo turno playoff, oggi, 15 maggio, alle ore 20, nella palestra di Lido Adriano.

Dopo l’ottimo risultato dell’andata, ottenuto al termine di una gara combattuta, le giovani ravennati, per passare il turno, hanno bisogno di vincere almeno due o, in alternativa, saranno costrette a giocarsi tutto nel Golden finale.

Coach Andy Delgado introduce così il match: “Sicuramente sarà una partita molto diversa rispetto all’andata, perché è tutt’altro che automatico che, dopo aver vinto là 3-0, il ritorno in casa sia più facile. Noi sicuramente siamo pronti, le ragazze stanno bene e si sono allenate bene. Abbiamo lavorato su qualche aggiustamento per limitare le loro attaccanti, ma prima di tutto dovremo scendere in campo, come sempre, pronti a dare battaglia per cercare di conquistare il traguardo che ci auguriamo di raggiungere”.

Arbitri della gara saranno Jacopo Dallegno e Matteo Tagliaferro. La diretta streaming del match sarà disponibile sulla nostra pagina Facebook “Olimpia Teodora Volley”: https://www.facebook.com/olimpiateodoravolley/ .