La Pallamano Romagna si congeda con una bella vittoria 24-19 dal PalaCattani che ritrova per l’ultimo appuntamento casalingo della stagione 2020/2021. Vittima di giornata il forte e pericoloso Metelli Cologne che cede alla distanza al maggior desiderio di ben figurare degli arancioblu, trascinati da Martino Redaelli tra i pali ed un super Gregorio Mazzanti, autore di 10 prodezze in attacco. Molto positivo anche la prova offensiva di capitan Dario Chiarini: i due terzini realizzano complessivamente 17 delle 24 reti del Romagna, mostrando i muscoli in questo finale di stagione. Finale di stagione che vivrà gli ultimi fuochi d’artificio mercoledì 19 maggio al PalaTacca di Cassano Magnago, nell’ultimo recupero di questo travagliato campionato.

Coach Folli può schierare solo una parte dei soliti convocati, in quanto vi è una importante sovrapposizione di calendario con le final4 di Youth League under 19 al PalaKeope di Casalgrande con le semifinali per l’accesso alla finalissima per il 1° posto e a Nonantola per le semifinali valevoli per la qualificazione alla finale per il 5° posto assoluto. Molti gli atleti non utilizzabili in A2, dunque, oltre a Fabrizio Tassinari impegnato come coach del Romagna A nel derby con Carpi in under 19. Folli può contare su qualche rinforzo prelevando ragazzi dalla formazione di serie B (stagione già archiviata) come Tommaso Filipponi, Tommaso Sami e Nicola Mazzotti, oltre al giovane portiere dell’under 17 Thomas Pulli.

Oramai irraggiungibili Crenna, lo stesso Cologne ed Arcom a quota 31, l’unico obiettivo rimasto per il Romagna sarà raggiungere il 7° posto assoluto in classifica, mantenendo le distanze con Cassano Magnago che dovrà giocare nel turno domenicale con Leno e, sempre in casa, sfidare la “truppa” di coach Folli. In ogni caso, un pareggio o (ancora meglio) una vittoria sui varesotti basterebbero per centrare questo (minimo) obiettivo di classifica. Se invece Bortoli e compagni dovessero centrare la doppietta di vittoria, gli arancioblu chiuderebbero all’8° posto finale. Al PalaTacca, fischio d’inizio alle ore 20,30.

Il commento a caldo di coach Fabrizio Folli: “Sono molto soddisfatto di questa vittoria anche perchè eravamo rimaneggiati, senza tutti i giovani (impegnati nelle final4 di Youth League under 19, ndr). Abbiamo affrontato la partita certamente con il piglio giusto, mostrando i muscoli in difesa dove abbiamo lottato come sappiamo fare. Probabilmente gli avversari non si sono presentati al meglio della condizione, ma noi abbiamo fatto il nostro dovere. In attacco avremmo potuto fare meglio, in quanto a sprazzi siamo stati un po’ confusionari, ma al netto di tutti gli errori, mi posso ritenere soddisfatto della gestione della partita e della seconda fase. Tra i singoli, voglio citare Tommaso Filipponi che, nonostante non sia mai stato nel gruppo in stagione, ha svolto al meglio il suo compito, mostrandosi diligente in campo. Martino Redaelli ha fatto “la sua figura”, mettendo ordine alla difesa e parando piuttosto bene. Mercoledì a Cassano Magnago, cercheremo di fare una bella prestazione di gruppo, per chiudere al meglio la stagione”.

La cronaca della partita

Nell’ultimo turno casalingo della stagione, il Romagna parte più determinato rispetto agli avversari, comunque intenti nella corsa al 4° posto (platonico) nello sprint con Crenna e Arcom (che nello scontro diretto vede prevalere i veneti).

Arancioblu avanti 4-2 dopo 8’ con la tripletta di Dario Chiarini e il gol di Filipponi (che torna ad assaggiare il parquet di serie A2 dopo un po’ di tempo). E’ ancora il capitano di giornata Chiarini a spingere i locali sul 7-4 al 13’, ma i bresciani hanno un sussulto d’orgoglio e trovano il secondo vantaggio di serata (dopo lo 0-1 dei primi secondi di gioco). Solo negli ultimi scampoli di primo tempo, il Romagna torna in possesso delle redini dell’inerzia con un break di 5-0 che porta il punteggio dal 7-8 al 12-8 negli ultimi 10’ di gioco, con 3 reti di Mazzanti e gol di Chiarini e Amaroli. All’intervallo ci si arriva sull’onda dell’entusiasmo per il rush finale vissuto in piena fiducia.

Al cambio campo, sostanzialmente, non accade nulla di particolarmente rilevante, visto che i padroni di casa riescono a mantenere sempre un vantaggio che si aggira attorno alle 4/5 lunghezze di margine: 17-12 al 15’, 19-15 al 20’, 22-17 al 27’, fino al 24-19 sulla sirena finale. Mazzanti dilaga in attacco (5 reti nel frangente), con i compagni che si alternano al tiro ed alla realizzazione in modo equilibrato, con le reti di Babini, Chiarini, Montanari e Bartoli. Prestazione solida dei ragazzi di Folli nella ripresa, dove non concedono molto alle velleità di rimonta degli avversari. Finisce sul meritato +5 per il Romagna.

PALLAMANO ROMAGNA – COLOGNE 24-19 (p.t. 12-8)

Romagna: Redaelli, Mandelli, Pulli, Mazzanti 10, Montanari 2, T.Sami, N.Mazzotti, Gollini, Chiarini 7, Bartoli 1, Amaroli 1, Babini 2, Filipponi 1. All: Folli

Cologne: Signorini, Mondini 1, Petruzzi, N.Manenti, Metelli, Bargariga 4, Barcella 6, Barucco 2, Foglia 3, Lancini 2, Perletti, Razio 1. All: Hodzic

Arbitri: Bertino e Bozzanga