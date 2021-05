Conad Olimpia Teodora vola in semifinale playoff in Serie B2

La squadra di Serie B2 della Conad Olimpia Teodora vola in semifinale playoff. Nella gara di ritorno di ieri sera, sabato 15 maggio, infatti, le giovani ravennati bissano la vittoria dell’andata di sette giorni prima, battendo nuovamente per 3-0 l’Arbor Reggio Emilia, mettendo in campo una prestazione di qualità e attenzione.

Primo set condotto dall’inizio alla fine dalle padrone di casa, mentre nel secondo pagano un calo di tensione nel finale permette alle avversarie di prolungare il parziale ai vantaggi. La squadra di Coach Delgado, però, strappa la seconda frazione ai vantaggi e si qualifica alla fase successiva già prima di disputare il terzo, poi vinto sulle ali dell’entusiasmo.

Ora la Conad è attesa da un’altra sfida contro una squadra di Reggio Emilia, il CVR, che nella prima fase aveva vinto il girone G1 (Ravenna è giunta seconda nel G2).

Conad Olimpia Teodora Ravenna – Arbor Reggio Emilia 3-0 (25-20, 26-24, 25-23)

Ravenna: Piomboni 16, Vecchi 12, Bendoni 7, Missiroli 5, Ndiaye 4, Vingaretti, Evangelisti (L); Fusaroli 5, Candolfini 1, Bertoni, Fontemaggi 6. N.e.: Ghiberti. All.: Andy Delgado. Ass.: Dmitry Panchenko.

Muri 7, ace 10, battute sbagliate 9, errori ricez. 5, ricez. pos 48%, ricez. perf 37%, errori attacco 16, attacco 32%.

Reggio Emilia: Cocconi, Bellentani 2, Gennari 12, Piemontese 3, Bonetti 5, Bonaccini 4, Salvaterra (L); Grisendi 1, Saccani 7, Canale 1, Bellucci 3, Bucciarelli (L). N.e.: Vecchi. All.: James Costi. Ass.: Claudio Setti.

Muri 5, ace 5, battute sbagliate 7, errori ricez. 10, ricez. pos 44%, ricez. perf 38%, errori attacco 7, attacco 26%.

Arbitri: Jacopo Dallegno e Matteo Tagliaferro.