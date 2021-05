L’ Edera Boxing Gym Ravenna vince ancora

Dopo 6 week end consecutivi di attività, per l’Edera Boxing Gym Ravenna arrivano altre soddisfazioni, il 16 maggio tornano vittoriosi con due pugili partecipando alla riunione pugilistica di Bologna.

Il piccolo Alan Memishaj 50kg ormai conosciuto come promessa della boxe ravennate per aver vinto la medaglia d’oro il 25 aprile a Roseto degli Abruzzi incrocia i guanti con Iliass Maimi della Ferraro Boxe anche lui una piccola promessa del pugilato, un ragazzino alle prime armi ma già molto promettente. Alan però alla 1° ripresa lo incrocia bene con il suo diretto sinistro facendogli perdere l’ equilibrio ma Iliass non si arrende e continua ad andare avanti senza timor.

Alla 2° ripresa Alan aumenta il ritmo mettendo in difficoltà il suo avversario che con grinta e tenacia riesce ad arrivare alla fine. Alan convince e vince ai punti e porta a casa la 3° vittoria consecutiva.

Arapi Bekim 69kg che la scorsa settimana ha vinto per ko a Ferrara, incrocia i guanti con Carli Gianmarco della boxe Comacchio. Alla 1° ripresa Bekim parte con una sfuriata di colpi intimorendolo fino a che non trova il colpo giusto e il suo gancio destro va perfettamente a segno sul mento di Gianmarco.

L’ arbitro effettua subito un conteggio ma nel frattempo il suo maestro decide di sospendere il match e a 2 minuti dalla prima ripresa Bekim vince per sospensione cautelare.

L’ Edera Boxing Gym Ravenna capitanata dal tecnico e titolare della palestra Dinaro Gesualdo e affiancato dal suo secondo, Francesco Tritto sta dimostrando di saper vincere e il 23 maggio sarà di nuovo sul ring a Pesaro con Giacomo Gualdi che disputerà il suo 8° incontro, e a Viadana con Alan Memishaj che incontrerà il campione nazionale dei 54kg Marku Alesio