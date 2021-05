Olimpia Teodora Ravenna strappa il set spareggio a Mondovì e vola in semifinale per la A1

L’Olimpia Teodora Ravenna di Mondovì è solo un pallido ricordo di quella che ha strapazzato le piemontesi all’andata e così la partita di ritorno domenica 16 maggio finisce 3 a 1 per le padrone di casa. La Teodora fa suo con gran piglio solo il secondo set, per il resto cede il passo alle avversarie. A questo punto si va al set spareggio per decidere chi deve andare in semifinale e le ravennati tirano fuori le unghie. Il dentro-fuori finisce 15-13 per Ravenna. Adesso per Olimpia Teodora c’è lo scoglio Pinerolo prima di approdare in finale: gara 1 mercoledì 19 maggio a Ravenna, il ritorno è previsto sabato 22 maggio, la bella eventuale domenica 23.

LPM Mondovì – Conad Olimpia Teodora Ravenna 3 – 1

Set spareggio: Conad Olimpia Teodora Ravenna – LPM Mondovì 15 – 13