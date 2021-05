A soli 13 anni in Nazionale: Alan Memishaj dell’Edera Boxing Ravenna, baby prodigio

È stata accolta come una bellissima notizia per la boxe ravennate e per il maestro Dinaro Gesualdo in particolare, quella che vede Alan Memishaj, il piccolo campione di soli 13 anni con il peso di 50kg di cui ultimamente si sta parlando molto, convocato per il suo primo stage con la nazionale, dopo aver vinto la medaglia d’oro lo scorso 25 aprile a Roseto degli Abruzzi.

Proprio oggi, martedì 18 maggio, è arrivata la notizia che fa brillare gli occhi a lui e al suo maestro: Alan si recherà il 27 maggio a Roseto degli Abruzzi dove si allenerà per 4 giorni con la maglia azzurra.

Il maestro Gesualdo Dinaro, gestore dell’ Edera Boxing Gym Ravenna, orgoglioso di questo piccolo campione racconta: “Alan viene in palestra da poco più di un anno e ci ha già regalato tantissime soddisfazioni. Ho fiducia in lui perché è un ragazzino che crede in ciò che fa e ci mette anima e cuore, allenandosi tutti i giorni senza mai lamentarsi dello sforzo fisico e mentale. Inoltre la sua famiglia lo segue nel migliore dei modi motivandolo ad andare avanti”.

“Per il nostro pugile Alan Memishaj – commenta e conclude – la convocazione in nazionale è una grande occasione, oltre che una bellissima esperienza che sarà fondamentale per la sua crescita. Un bel punto di partenza, si spera, per ottenere risultati sempre più gratificanti e importanti in futuro. Un passo alla volta, un pugno alla volta. Siamo davvero orgogliosi di avere un ragazzino così nella nostra palestra”.