Centro Sub Nuoto Faenza: due vittorie in due giorni per la squadra di pallanuoto nel Campionato di Promozione

Ha preso il via con due successi la stagione sportiva della Prima Squadra di pallanuoto del Centro Sub Nuoto Club 2000 nel Campionato di Promozione organizzato dal Comitato Regionale Emilia-Romagna della FederNuoto, che dopo le 10 giornate, entro domenica 11 luglio, vedrà la prima classificata approdare in Serie C.

Il primo incontro ha visto i faentini impegnati sabato pomeriggio nella “vasca di casa”, ossia la piscina di Via Marozza, contro gli ospiti riminesi della Valmar Novafeltria, spediti a casa con un netto 15 a 11, figlio della “fame” di giocare e di vincere del team allenato da Max Moretti e da Piero Calderoni.

Si presentava più agevole l’incontro della domenica sera a Bologna contro la Sterlino Bologna che invece si è rivelata avversaria tenace: alla fine hanno prevalso i romagnoli per 7 a 4.

“I nostri ragazzi hanno saputo gestire la partita di domenica e dosare bene le forze – commenta coach Max Moretti -, poiché la gara è stata giocata in vasca lunga da 33 metri all’aperto a cui non sono abituati”.

Gli altri risultati della 1^ giornata giocata sabato: Coopernuoto Carpi-Riccione 14 a 6; Sterlino Bologna-Rari Nantes Romagna Forlì 7 a 7.

Gli altri risultati della 2^ giornata giocata domanica: Rari Nantes Romagna Forlì-Riccione 9 a 10; Valmar Novafeltria-Coopernuoto Carpi 7 a 18.

La classifica: Coopernuoto Carpi e Centro Sub Nuoto Faenza 6 punti; Riccione 3; Rari Nantes Romagna Forlì e Sterlino Bologna 1; Valmar Novafeltria 0.

Il Campionato di Promozione tornerà sabato 29 maggio per la disputa delle tre partite della terza giornata: Faenza-Rari Nantes Romagna Forlì (ore 17.00, piscina di Via Marozza); Riccione-Valmar Novafeltria e Coopernuoto Carpi-Sterlino Bologna (18.30).

Domenica 30 maggio di nuovo tutti in acqua per la quarta giornata con gli incontri: Riccione-Faenza (orario da definire, Stadio del Nuoto); Rari Nantes Romagna Forlì-Coopernuoto Parma (ore 14.00); Sterlino Bologna-Valmar Novafeltria (19.30).

Domenica scorsa è tornata sorprendentemente in acqua anche la squadra Under 16 per il proprio Campionato Regionale, che dall’ultimo impegno delle squadre coinvolte, ossia il 2 maggio, ha subito ben due variazioni: per questa ragione il team del Centro Sub Nuoto Faenza si è recato alla piscina “Carmen Longo” di Bologna per vedersela con la seconda squadra della Coopernuoto Parma la quale è stata battuta per 7 a 4. Per effetto di questo successo i faentini giocheranno l’ultima partita stagionale domenica 27 giugno sempre alla “Longo” di Bologna contro un’avversaria che scaturirà da altri incontri della Fase Finale, per la designazione del nono e del decimo posto della classifica conclusiva del torneo, che così chiuderà i battenti.

Per il nuoto in corsia, si è conclusa la fase di Qualificazione del Campionato regionale estivo della categoria “Esordienti” che si è svolta a Riccione negli scorsi due week end. I giovani nuotatori del Centro Sub Nuoto Club 2000 sono entrati in acqua dopo il fermo causato dalla pandemia di 4 mesi per gli Esordienti A e di oltre un anno per gli Esordienti B. L’emozione di tornare a gareggiare è stata tanta, ma le nuotatrici e i nuotatori manfredi si sono comportati egregiamente, abbassando di molto i propri record. Ora occorre attendere l’accumulo dei risultati per sapere quali saranno gli atleti che accederanno alla Finale programmata per domenica 27 giugno per gli Esordienti B e dal 13 al 15 luglio per gli Esordienti A.

Intanto per i nuotatori più grandi sono state pubblicate le classifiche del Campionato italiano di Categoria su base regionale; ecco un riassunto dei piazzamenti migliori dei faentini.

Michele Busa (Cadetti): 1° 50 dorso, 2° 50 farfalla, 3° 100 farfalla, 4° 100 dorso, 8° 50 stile libero, 15° 200 farfalla, 15° 100 stile libero.

Gaia Gionta (Juniores 2005): 11^ 100 rana, 11^ 200 rana, 20^ 50 rana.

Massimo Minardi (Ragazzi 2007) 23° 200 rana.

Andrea Maltoni (Juniores 2006): 34^ 400 misti