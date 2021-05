Faenza. Doppia sconfitta per la Pallamano Romagna alle Final4 della Youth League under 19

Finisce con due doppie sconfitte la spedizione della Pallamano Romagna alle Final4 della Youth League under 19 2020/2021. Il Romagna A guidato in panchina da coach Fabrizio Tassinari, si gioca le proprie carte alle Final4 di Casalgrande, mentre il Romagna B di coach Luca Montanari, è in gara nei Playoff per il 5° posto a Nonantola e Rubiera.

Il Romagna A chiude al 4° posto dopo le sconfitte rimediate contro Carpi e Casalgrande. Il Romagna B finisce all’8° posto dopo i ko con Modena e Secchia Rubiera. Il PalaKeope di Casalgrande ospita tutte le gare delle Final 4 che, alla fine, decretano il trionfo del Carpi che si laurea campione regionale under 19 2020/2021.

Proprio contro i gialloneri modenesi prende il via l’avventura del Romagna A, nella semifinale del sabato. Coach Fabrizio Tassinari (che per onorare l’impegno in panchina è costretto a rinunciare all’ultimo impegno casalingo della stagione come giocatore e capitano della serie A2) può contare su una squadra rodata e con diversi elementi già con ampio minutaggio nella seconda categoria nazionale,

Contro Carpi, grande equilibrio ad inizio gara (8-8) con Zanoni e Drago protagonisti in attacco, quindi il break di 2-0 (10-8) firmato da Zanoni e Tondini e il controbreak di 0-4 carpigiano firmato da Lamberti (2), Girolamodibari e Boni (10-12 con cui ci si avvia all’intervallo). Zavagli, Ramondini e (il rientrante dopo il lungo infortunio) Bianconi accorciano prima della sirena per il 14-15 che lascerebbe aperta la porta verso il colpaccio nella ripresa.

Infatti, il Romagna A parte bene impattando a quota 16 con le reti di Drago e Bianconi. Ma è il Carpi a trovare il coraggio nella fase centrale del tempo, portandosi avanti con Serafini, Ben Hadji e Girolamodibari sul 18-21. Mengoli e Ramondini (ottima penetrazione) trovano lo spiraglio per il -1 (20-21 a metà ripresa esatta), ma nei 3’ successivi i modenesi tornano ad allungare, sfruttando qualche disattenzione dei romagnoli, con Serafini, Lamberti e Girolamodibari (21-24 al 18’). E’ il punto del “non ritorno” per il Romagna A che vede minuto dopo minuto svanire l’obiettivo della finalissima per il 1° posto, sotto i colpi di Soria, Ben Hadji e Lamberti. Negli ultimi minuti tra i bianconeri vanno a segno solo Zanoni, Ramondini e Tondini, ma è troppo poco per poter reggere l’impeto dei futuri campioni regionali. Finisce 23-28 con i gialloneri carpigiani in festa in mezzo al campo ed i romagnoli che desolatamente lasciano il campo e le velleità in questa final 4.

Domenica 16 maggio il Romagna A torna in campo sul parquet del PalaKeope, ma il sapore è amaro visto che romagnoli e padroni di casa sono già esclusi dalla qualificzione ai Campionati Nazionali che designeranno lo scudetto under 19 2020/2021. Casalgrande nella prima semifinale perde 29-31 e comincia la gara contro Zanoni e compagni con la consapevolezza di aver sprecato una grande occasione. D’altra parte è difficile trovare le motivazioni giuste per affrontare un match che vale “solo” il 3° posto regionale.