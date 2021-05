Ravenna. Porto Robur Costa 2030, l’attività si sposta in spiaggia con i camp estivi

Dopo la forzata sosta l’estate scorsa per l’avanzare della pandemia, torna da metà giugno il Summer Camp del Porto Robur Costa 2030, allo stabilimento balneare Marinamore di Marina di Ravenna. Due le settimane di svolgimento: dal 14 al 18 giugno e dal 21 al 25 giugno. I camp, che si svolgeranno nel pieno rispetto delle attuali normative anti-Covid e del rigido protocollo previsto per l’attività in spiaggia, sono aperti ai ragazzi e alle ragazze nati/e dal 2007 al 2014.

E’ previsto un servizio di trasporto andata e ritorno, da Ravenna (partenza alle 8 dalla Coop di via Faentina e alle 8.20 dal Pala de Andrè) a Marina di Ravenna, da dove si rientra alle 17 (con fermate alle 17.15 al Pala de Andrè e alle 17.30 alla Coop di via Faentina).

I partecipanti avranno l’opportunità di svolgere un lavoro tecnico-atletico in spiaggia, sui campi del Marinamore, alternandolo a momenti di relax e divertimento, sotto la sapiente guida dei tecnici del Porto RoburCosta 2030 e sotto l’occhio vigile dei responsabili della società. Per iscrizioni e ulteriori informazioni, telefonare allo 0544 469216 oppure al 335 8185487, oppure scrivere una mail a: scuoladipallavolo@portoroburcosta2030.it o ancora consultare il sito www.portoroburcosta2030.it