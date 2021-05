Successi per le squadre dell’Edera Ravenna Artistica

Si è svolta domenica 16 maggio a Ravenna la gara di Serie D a squadre della categoria LA. Per l’Edera Ravenna, nella categoria LA Junior/Senior sono scese in campo due squadre: una composta da Ada Amadori, Giada Carlini, Caterina Ronchetti e Gemma Spighi allenata da Aurora Inclina, che ha ottenuto il 5° posto con alcune imprecisioni sugli attrezzi; una seconda squadra composta da Maria Ariton, Irene Brandi, Emily Meci, Alessia Morgagni, Katrine Rinaudo e Allegra Signani, allenata da Alice Bordonaro e Laura Vendo, che ha conquistato il 4° posto, sfiorando di pochi decimi il podio.

Per la categoria LA Allieve, le allenatric Aurora Inclina e Anna Dottori hanno presentato quattro squadre che, per la prima volta hanno affrontato una gara a squadre con impegno e un po’ di paura. La 1a squadra composta da Caterina Savoia, Dafne Valentini, Nicole Venturelli, Milena Venturini e Viola Zavalloni si è posizionata al 14esimo posto. La 2a squadra formata da Ada Dervishaj, Matilde Francini, Sofia Gualtieri e Viola Massari al 17esimo posto. La 3a squadra, Mia Carbone, Noemi Doria, Emily Ercolani, Isotta Farinelli e Diana Panzavolta al 12esimo posto e l’ultima squadra composta da Aurora Arduini, Perla Assenza, Anna Bertoni e Martina Francini hanno conquistato il 13esimo posto.

Nella stessa categoria le allenatrici Alice Bordonaro e Laura Venco hanno fatto scendere in campo gara tre squadre che, complice qualche errore, si sono piazzate al 13esimo, 17esimo e 18esimo posto su un totale di 20 squadre.

Molto contente tutte le tecniche per il comportamento tenuto in gara e soprattutto per l’impegno dimostrato da tutte le ginnaste.

Sempre domenica si è poi svolta al pala Zannoni la prima prova di serie D LB3 di ginnastica artistica.

Nella categoria junior/senior, per l’Edera Ravenna, sono scese in campo gara Agostini Sofia, Ancarani Valentina, Perrone Sofia e Tarroni Sofia (purtroppo assente Paola Vergallo per infortunio) conquistando il secondo gradino del podio.