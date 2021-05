Bagnacavallo. Un’estate in musica con i corsi dell’associazione Doremi

La Scuola comunale di musica di Bagnacavallo dal 7 giugno al 31 luglio, propone corsi di pianoforte, chitarra, basso elettrico, violino, viola, violoncello, canto individuale, tromba, saxofono, batteria, percussioni, fisarmonica.

Le lezioni, tutte individuali, si svolgeranno in presenza nel pieno rispetto dei protocolli di sicurezza anti-Covid presso le sedi di via Cavour o via Togliatti in base al corso prescelto.

È possibile partecipare a lezioni di 30, 45 o 60 minuti.

Per informazioni, costi e iscrizioni: associazionemusicaledoremi@gmail.com