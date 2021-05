Basket Ravenna. Il premio MVP Mercedes-Benz De Stefani va ad Alberto Chiumenti

Alberto Chiumenti si aggiudica la terza edizione del premio MVP 2021 assegnato dal pubblico sui social e targato De Stefani, concessionaria Mercedes Benz per Ravenna e provincia, partner di OraSì Basket. Il premio verrà consegnato al capitano giallorosso dal team De Stefani giovedì 27 maggio al PalaCosta, in occasione di gara3 della serie playoff con Tortona.

Il totale delle preferenze espresse sulla pagina facebook del Basket Ravenna al temine di ogni partita ha premiato “Chiumo”, che per 7 volte è risultato il più votato dal pubblico al pari di Davide Denegri, ma rispetto al quale ha collezionato più segnalazioni tra i quattro giocatori settimanalmente coinvolti nel contest.

Sono stati quasi tremila i voti complessivi espressi nelle 32 giornate di campionato, a conferma del crescente coinvolgimento dell’iniziativa e del costante attaccamento ai colori giallorossi.

Alberto Chiumenti è il primo giocatore italiano ad aggiudicarsi il premio, dopo i successi degli statunitensi Adam Smith (stagione 2018/19) e Giddy Potts (2019/20).

Stefano Brandini, responsabile marketing De Stefani SPA: “Siamo davvero felicissimi di premiare ‘Chiumo’ come MVP della regular season 2021, sia perché è il capitano sia perché incarna in modo viscerale l’attaccamento ai colori giallorossi. La sua grinta, la sua determinazione e la sua motivazione sono un modello d’esempio per tutti i più giovani”.

Ringraziamo l’intero team di De Stefani SPA per il sostegno e la vicinanza alla società Basket Ravenna in una stagione davvero particolare, nella speranza di poterci incontrare presto al palazzetto per rivivere nuove emozioni insieme.