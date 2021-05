Fine settimana positivo per gli Arcieri Bizantini Ravenna, in gara tra Faenza e Ferrara. Ottime le prestazioni dei giallorossi domenica 16 al “3° H&F di Faenza”.

Medaglia d’oro per Marcello Tozzola, che in una gara sul filo di lana con Andrea Paganin, riesce, verso la fine e proprio sui bersagli più insidiosi, ad avere la meglio, aggiudicandosi la piazza più alta con il punteggio di 341. Soddisfazione per il ravennate che, oltre a battere l’attuale primo classificato nella ranking nazionale, ritocca di 20 punti il record personale (che in una gara come l’Hunter Field non sono pochi) e stabilisce il nuovo record di compagnia, master maschile olimpico.

Medaglia di legno ma nuovo record personale e di compagnia anche per Denis Costantini, senior maschile compound, che si aggiudica il 4° posto con il punteggio di 377.

Stessa sorte per la squadra composta da Bordoni, Costantini, Tozzola che per soli 14 punti si devono accontentare del 4° posto con il punteggio di 900 ma facendo segnare, anche loro, il nuovo record di compagnia. Uno ottimo risultato considerando che le squadre nella specialità HF devono essere composte da un atleta per ogni divisione, AN-CO e OL, combinazione non sempre facile da avere.

Non sbaglia un colpo neanche stavolta Angela Padovani, che, con il punteggio di 244 si aggiudica la medaglia d’oro per la classe master femminile arco nudo.

Podio anche per Alessandro Farinella, medaglia di bronzo con il punteggio di 256, nella categoria senior maschile OL.

Sempre a Faenza piazzamenti per Franco Bordoni, 11° a 182 (alla prima partecipazione) per l’AN master maschile, Fabrizio Ronzitti 8° a 139 (record personale) per l’AN senior maschile, e Luca Ravaioli 7° con 367 per il CO master maschile.

Un podio arriva anche dal “VI Trofeo Città di Bondeno 70/60 R (OL) 50 R (CO)” – Bondeno (FE), dove Melania Ghetti si aggiudica la medaglia d’oro per la categoria AN master femminile con il punteggio di 448 (222+226) migliorando il precedente personale.