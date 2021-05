Il brand ravennate di abbigliamento LAB84 sbarca in Emilia. Al via la collaborazione con il Modena F.C

Splendida novità, alle porte dell’estate 2021, per LAB84. Il brand di abbigliamento di Ravenna sbarca in terra emiliana siglando una partnership di collaborazione con il Modena F.C..

La formazione calcistica gialloblù, attualmente impegnata nella disputa dei play off promozione di Lega Pro, ha lanciato in queste ore sul web la propria linea di merchandise ufficiale per la stagione estiva e LAB84 ha firmato tre nuovi prodotti: short mare, pochette e telo da mare.

Un modo per conciliare storia e blasone sportivo, in una città da sempre punto di riferimento dello scenario calcistico nazionale, con l’esperienza pluriennale in termini produttivi nel settore beachwear del marchio romagnolo. Un filo sottile che collega Ravenna a Modena. Sinergie di marketing con un occhio di riguardo al territorio che, in questo caso, accomuna due eccellenze dell’Emilia-Romagna. Non solo. Si rafforza la vocazione per il mondo dello sport di LAB84 che, dall’inizio dell’anno, ha instaurato solidi rapporti di collaborazione con i campioni di casa Thomas Baldassarri, Samuele Cavalieri e Alessia Polieri.

Ma non è tutto. Recentemente anche l’asso argentino del mondiale Superbike, Leandro Mercado, è entrato nel roster degli endorser LAB84 ed ora la progettualità con il Modena FC 2018. E’ decisamente un 2021 positivo per il sodalizio ravennate, nonostante le tante difficoltà dovute all’emergenza sanitaria che continuano ad attanagliare anche il settore moda, che punta dritto al rafforzamento della propria presenza sul territorio come elemento strategico di sviluppo della propria azione.

“Tra i valori alla base della genesi e della filosofia operativa di LAB84 ci sono la passione per lo sport e lo spirito di condivisione – spiega Nicola Masino, titolare e fondatore del brand -. Oggi, grazie alla fiducia del Modena Football Club e a questa partnership, abbiamo l’opportunità di miscelarli con la storia ed il blasone di uno dei club calcistici più importanti d’Italia. E’ l’inizio di una nuova e stimolante avventura che, nel corso dei prossimi mesi, riserverà altre gradite sorprese”.