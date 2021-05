Il consorzio Ciclistico Pedale azzurro-Rinascita dona un buono ai bambini delle elementari per scoprire il fascino del ciclismo

In occasione della tredicesima tappa del Giro d’Italia di ciclismo, che partirà dal centro storico di Ravenna nella mattinata del 21 maggio 2021, il Consorzio Ciclistico Pedale Azzurro-Rinascita lancia una iniziativa rivolta ai bambini delle Scuole Elementari della stessa città di Ravenna.

Nelle giornate precedenti il grande evento sportivo, che colorerà di rosa le strade e che porterà i più importanti ciclisti professionisti e le loro società a rendere omaggio a Dante Alighieri in occasione del 700esimo della sua morte, il Consorzio, in collaborazione con il Comitato Spasso in Ravenna, metterà a disposizione dei commercianti di Ravenna numerosi coupon che potranno essere donati alla clientela.

In particolare, come anticipato, si tratterà di buoni per i bambini delle Scuole Elementari che consentiranno loro di effettuare una prova gratuita di ciclismo, scoprendo così i segreti di questa disciplina sportiva che da sempre affascina e racconta storie non solo di atleti, ma di vita quotidiana e di straordinari esempi di forza, coraggio e impegno.

La prova andrà concordata preventivamente e sarà seguita dai tecnici della società sportiva ravennate in maniera tale da fornire ai piccoli ed alle loro famiglie tutte le spiegazioni e i dettagli necessari.

Il luogo e la data della prova verranno comunicati individualmente a tutti gli interessati in base ai protocolli di sicurezza sanitari e nel totale rispetto delle disposizioni in vigore.

La prova gratuita potrà essere prenotata contattando il tel. 368-3219646.