Le piscine al chiuso riaprono il 1° luglio. I gestori della provincia di Ravenna: “Settore abbandonato”

Il nuovo Decreto Legge Covid del governo Draghi, in vigore da poche ore, in materia di impianti sportivi anticipa l’apertura delle palestre al 24 maggio, anziché al 1° giugno, mentre fissa il 1° luglio come data di riapertura delle piscine al coperto. Quindi se gli impianti natatori esterni hanno già riaperto al pubblico dal 15 maggio, per le piscine al chiuso bisognerà attendere il 1° luglio.

Nelle scorse settimane la UISP Emilia-Romagna aveva coordinato un tavolo di lavoro sull’impiantistica natatoria raccogliendo la voce di 65 gestori, molti dei quali anche esterni al mondo Uisp, in rappresentanza del 60% degli impianti coperti in regione, “per avviare una battaglia di serietà a tutela di un settore che rischia di pagare gravissime conseguenze in termini economici e di posti di lavoro”.

Infatti, alla luce delle indicazioni contenute nel precedente Decreto sulle riaperture, rimanevano forti dubbi sia sulla data di apertura delle piscine coperte (non specificata) sia sulle modalità di svolgimento delle attività ( si parlava di 10mq di distanza fra ogni utente).

Oggi, con il nuovo Decreto finalmente c’è una data di riapertura anche per gli impianti al coperto e si rimanda all’applicazione dei protocolli di sicurezza dello scorso anno, che impongono la distanza di 7mq tra ogni utente.

“Non possiamo dire di essere contenti – afferma Davide Gilli di Pool 4.0, società che gestisce gli impianti di Ravenna e Lugo -. Abbiamo trascorsi questi mesi nella totale incertezza. I ricavi si sono azzerati, mentre le spese e i costi di mantenimento delle strutture sono sempre rimasti invariati. Adesso per fortuna abbiamo riaperto al pubblico le piscine esterne, a Lugo già dallo scorso weekend, mentre le vasche da 50mt di Ravenna saranno scoperte il 6 giugno. Le vasca interna da 25mt a questo punto apriranno al pubblico dal 1° luglio con la ripartenza dei corsi e del nuoto libero. Per ora restano aperte solo agli agonisti.”

“È evidente che lavorare garantendo la distanza di 7mq per persona, rappresenta per noi un grandissima difficoltà in termine di continuità delle attività e di costi. Ci auguriamo che con il progredire delle vaccinazioni, anche queste regole sul distanziamento siano superate. Non dimentichiamo che oltre ai costi di manutenzione dell’impianto, ci sono anche quelli del personale. Tra Lugo e Ravenna abbiamo più di 60 dipendenti, 60 persone che rischiano di perdere il lavoro”.

Dello stesso avviso sono anche i gestori degli impianti natatori di Faenza e Cervia. “Non capisco perché le palestre possono riaprire già da fine maggio e le piscine al coperto solo il 1° luglio. É noto a tutti che la presenza del cloro e di disinfettanti in piscina rende questo luogo molto più sicuro di altri – afferma Roberto Carboni tra i gestori della piscina comunale di Faenza, Russi, Castel Bolognese, Casola Valsenio e Solarolo -. Sono molto amareggiato per come è stata gestita l’intera faccenda: non si possono comunicare le decisioni dando così poco preavviso ai lavoratori. È importante per le attività fissare un minimo di programmazione. Abbiamo già aperto la piscina all’aperto di Piazzale Pancrazi, a Faenza, per quella al coperto a questo punto rimandiamo la ripresa dei corsi al 1° luglio. Invece quelle all’aperto di Castel Bolognese, Russi, Solarolo apriranno questo weekend, per quella di Casola Valsenio bisognerà aspettare il 29 maggio“.

“La piscina comunale di Cervia ha riaperto in modalità scoperta dallo scorso sabato – afferma Luca Bosi della società Nuova Sportiva -. É chiaro che si tratta di un’attività che ci limita molto, perché se c’è brutto tempo e pur avendo la possibilità in pochi minuti di ricoprire le vasche, non possiamo farlo. Senza la piena funzionalità della piscina al coperto, abbiamo il 60/70% in meno dei ricavi; solo con quella esterna è impossibile garantire agli utenti la continuità dei corsi. Inoltre, aprire con il limite dei 7mq, significa avere già in partenza un 30% in meno di entrate. Un limite a mio avviso assurdo, se pensiamo che nelle piscine con finalità ludiche c’è solo quello dei 5mq. Per non parlare poi dei campi estivi che gestiamo: allo stato attuale delle cose non si sa ancora quali protocolli bisognerà applicare”.