Faenza. AlphaTauri inizia il weekend di Monaco con Gasly competitivo: 4° nelle FP1, settimo nelle prove del pomeriggio

Scuderia AlphaTauri – Honda ha concluso la prima giornata di prove libere nel Principato di Monaco, quinta prova della stagione 2021 di Formula 1. Il team della galassia Red Bull con base a Faenza saluta il quarto e il settimo crono di Pierre Gasly (rispettivamente nelle FP1 e FP2) mentre, il sempre più discusso rookie Yuki Tsunoda, ha firmato il nono tempo in mattinata e l’ultimo nel pomeriggio avendo toccato le barriere di protezione.

Com’è noto le prove del venerdì non servono alle squadre per realizzare prestazioni velocistiche da classifica, ma non v’è dubbio che la AT02 motorizzata Honda abbia dimostrato di poter centrare la top 10 sia in qualifica che in gara, magari grazie soprattutto all’esperta condotta del francesino di Rouen, al terzo GP di Monaco in carriera.

“Una buona giornata per noi in termini di passo, soprattutto in mattinata” commenta Gasly, scendendo nei particolari: “Mi sono trovato bene con la vettura e questo mi ha permesso di spingere. Questo pomeriggio abbiamo finito nella top 10 e questo è positivo anche in virtù del passo gara, ma ci sono ancora alcune cose da sistemare nella vettura. Spero di poter lavorare con la squadra in chiave sabato per migliorare le aree dove abbiamo sofferto ma, parlando in generale, siamo abbastanza soddisfatti. Monaco è unica come pista in termini di grip e ci sono molti dossi. Dobbiamo capire come tirare fuori il meglio dal nostro pacchetto, facendolo funzionare. Abbiamo una buona base di partenza e possiamo continuare a migliorare in virsta delle qualifiche che, sappiamo bene, a Monaco sono fondamentali”.

Meno ottimista rispetto a Gasly Tsunoda, autore di un avvio strepitoso nel primo GP stagionale e poi invece molto in difficoltà nei round successivi: “Purtroppo la sessione pomeridiana per me s’è conclusa subito. Non stavo spingendo troppo in curva, ma ho perso aderenza alla fine e purtroppo ho toccato il muro. Non sono certo di quanto questo influenzerà la mia preparazione alla gara, anche se sicuramente non aiuterà la causa, ma ho due set di gomme soft per sabato ora, quindi cercherò di sfruttare questo fattore”.

Per AlphaTauri questo è il 15esimo GP di Montecarlo dall’anno di debutto in F1, nel 2006 (allora il team si chiamava Scuderia Toro Rosso). Il miglior risultato per il team con base a Faenza tra le stradine del Principato resta il quinto posto colto dal poi quattro volte Campione del Mondo Sebastian Vettel nel 2008 al volante della STR3 motorizzata Ferrari.