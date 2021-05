Quarti di finale play off, Rekico Faenza al Palacattani affronta Vaporart Bernareggio

Tutto in una notte. La Rekico torna nel fortino amico del PalaCattani per allungare la serie play off con la Vaporart Bernareggio, dovendo vincere il match in programma domani, venerdì 21 maggio, alle 20. Il morale dei faentini è altissimo così come le motivazioni e l’obiettivo è di conquistare gara 4 di domenica che si giocherà ancora a Faenza per poi giocarsi il passaggio del turno mercoledì 26 in terra lombarda nella decisiva gara 5.

Tutte le partite della serie tra Bernareggio e Rekico saranno trasmesse in diretta su LNP Pass, piattaforma streaming a pagamento della Lega Nazionale Pallacanestro

LE DATE DELLA SERIE

EVENTUALE GARA 4: domenica 23 maggio ore 18: Rekico Faenza -Vaporart Bernareggio; EVENTUALE GARA 5: Mercoledì 26 maggio ore 19: Vaporart Bernareggio – Rekico Faenza



IL PREPARTITA

“Ci sono tre posti in cui voglio ritornare: Roma, New York e Bernareggio – afferma scherzando l’ala Simone Pierich -. Abbiamo una voglia matta di rivincita e vogliamo a tutti i costi vincere le prossime due partite casalinghe per poi giocarci tutto in casa della Vaporart in gara 5. Siamo sotto 2-0, ma nelle prime due partite abbiamo visto che semplicemente giocando la nostra pallacanestro possiamo farci valere: l’importante sarà difendere, restare concentrati e capire che dopo un errore bisogna rialzare subito la testa. Peccato per quei sei minuti in gara 2 in cui non abbiamo segnato, ma dobbiamo ripartire dalla grande rimonta nel secondo tempo e anche pensando a gara 1, siamo andati ad un passo dalla vittoria. Dobbiamo quindi scendere in campo con carica e fiducia, sapendo che abbiamo la grande possibilità di riscattarci subito nel nostro campo dove abbiamo giocato ottime partite”.