A2. La Conad Olimpia Teodora cerca una nuova impresa a Pinerolo dopo la sconfitta di gara1

Ad appena tre giorni dalla sconfitta maturata al tie break in gara 1 al PalaCosta, la Conad Olimpia Teodora si sposta a Pinerolo in cerca di una nuova impresa dopo quella al primo turno contro Mondovì (eliminata al Golden set): ribaltare la serie vincendo gara 2 e gara 3 in casa delle piemontesi.

Il secondo capitolo della sfida di semifinale playoff contro la Eurospin Ford Sara andrà in scena sabato sera alle ore 18, mentre l’eventuale gara 3 sarebbe in programma subito il giorno successivo, domenica, alle ore 17. Arbitri di gara 2 saranno Paolo Scotti e Piera Usai.

Coach Simone Bendandi introduce così il match: “Usciamo da una sconfitta che è stata una battaglia in cui abbiamo dato tutto. Il lato positivo è che abbiamo avuto la conferma di poter competere con tutti, giocando una partita che ha confermato il nostro status attuale. In questo poco tempo è difficile andare a intervenire tecnicamente, anche perché le ragazze hanno prima di tutto bisogno di benzina e di essere tenute tranquille. Andiamo a giocare in casa loro e la nostra bravura dovrà essere quella di resettare e capire che è ancora tutto in gioco, senza nessun timore e senza pensare al risultato di mercoledì. Ogni partita fa storia a sé e noi ci giocheremo le nostre carte fino alla fine”.

Il live score del match è disponibile sul sito della Lega Pallavolo Femminile (www.legavolleyfemminile.it ) o scaricando l’app “Livescore Lega Volley Femminile”. La diretta streaming del match sarà disponibile, come sempre, su LVF TV ( www.lvftv.com ).