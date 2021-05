Venerdì 21 maggio è partita da Ravenna, alle 12.25 in Piazza Garibaldi, la tredicesima tappa del 104° Giro d’Italia, dedicato a Dante nel Settimo Centenario della morte. Una frazione dantesca per eccellenza, che unisce due città dantesche: la tappa è partita da Ravenna, città dove il poeta è sepolto e in cui visse negli ultimi anni, e arriva a Verona, la città che lo accolse dopo l’esilio da Firenze.

Prima della partenza il Sindaco di Ravenna, Michele de Pascale, ha dichiarato: “Sta per partire la tappa dantesca del 104° Giro d’Italia che collegherà nel nome del Sommo Poeta Ravenna e Verona, due città simbolo che lo accolsero nel suo esilio. Siamo veramente felici di ospitare il Giro d’Italia, una corsa amatissima che rappresenta anche un’importante opportunità di promozione per il nostro territorio. Per questo insieme alla Regione E-R abbiamo pensato ad un progetto lungimirante per ospitare il Giro d’Italia anche nei prossimi anni”.

Foto 3 di 4







I corridori dopo il via, hanno sfilato per il centro storico: via Dante davanti alla tomba, al Museo Dante e ai Chiostri Francescani; via da Polenta con Casa Dante; e poi di seguito via Corrado Ricci, piazza Caduti per la Libertà, le vie Guidone, Mentana, Matteotti, Cavour, Maggiore, Faentina. Infine via Reale in direzione Ferrara per raggiungere il km 0, inizio della vera competizione, posto davanti alla Italfrutta.

Ravenna, come esattamente due anni fa, era infatti sempre il 21 maggio, è stata vestita di rosa e ha accolto la carovana del Giro con entusiasmo, pur non potendo replicare con la grande presenza di pubblico per il rispetto delle misure di prevenzione e contenimento del Covid 19. Sono state allestite tensotrutture dell’hospitality, lo studio televisivo e il punto interviste. Mentre lungo via Mariani si trova il villaggio commerciale e viale Farini è stata riservata ai bus dei team e alle ammiraglie.

In Piazza del Popolo è stato montato il palco dove gli atleti hanno sfilato per apporre la firma sul tabellone della tappa accanto alla coppa che sarà assegnata al vincitore del Giro d’Italia. Il saluto della città è stato portato dal Sindaco Michele de Pascale e qui si sono esibiti alcuni artisti in una performance, anteprima di un progetto di Ravenna Festival.