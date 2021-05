Faenza. Una grande Rekico supera Bernareggio e conquista gara4

Grandissima prova di forza della Rekico che gioca una partita ai limiti della perfezione (soprattutto nel primo tempo) superando Bernareggio 79-66 e portandosi così 1-2 nella serie. Ora l’obiettivo è vincere gara4 in programma domenica alle 18 ancora al PalaCattani per poi giocarsi la semifinale mercoledì alle 19 a Bernareggio in gara5. Oltre alla vittoria, ottime notizie sono arrivate dall’infermeria con Rubbini che ha smaltito la distorsione alla caviglia come dimostrano i 26’20’’ giocati e Calabrese che è ritornato in campo dopo l’infortunio che lo aveva tenuto fuori dallo scorso 2 maggio a San Miniato.

La Rekico entra in campo con lo spirito giusto e si porta subito sull’8-0, ma Bernareggio risponde e raggiunge l’8-8. Una reazione che aumenta gli stimoli nei faentini diventati da quel momento ancora più determinati. L’attacco produce molti punti soprattutto da tre e la difesa è perfetta, imbrigliando il gioco in transizione di Bernareggio, uno dei suoi punti di forza. Anumba schiaccia per il 25-14 poi inizia il festival del tiro da tre punti (saranno ben 10 le triple messe a segno nel primo tempo due delle quali di Ly-Lee), ma a regalare il massimo vantaggio è Filippini che confeziona il 44-27. All’intervallo si arriva con Faenza avanti 51-35 con Testa che è il gran mattatore avendo segnando ben 5 triple e 16 punti.

Nel secondo tempo la Vaporart prova a cambiare gli equilibri e ritorna fino al 44-58, ma la Rekico è troppo concentrata e in poche azioni ritorna ad avere un ampio vantaggio toccando anche il +21 (67-46) a fine terzo quarto grazie a quattro tiri liberi di Petrucci. L’inerzia è ormai tutta nelle mani dei faentini, bravi anche a disinnescare Laudoni lasciandolo a soli 3 punti tutti realizzati dalla lunetta, e nell’ultimo quarto possono gestire il vantaggio dopo aver respinto l’ultimo tentativo di rimonta della Vaporart che ad inizio periodo si riporta sotto di 14 punti. E ora testa a gara4.

Il tabellino della partita

Rekico Faenza 79

Vaporart Bernareggio 66

(28-18; 51-35; 67-46)

FAENZA: Testa 23, Anumba 13, Rubbini 15, Marabini, Calabrese, Ballabio 2, Ly-Lee 8, Filippini 10, Iattoni 5, Solaroli, Petrucci 10, Pierich 7. All.: Serra

BERNAREGGIO: Ka 6, Radchenko, Laudoni 3, Pirola ne, Aromando 23, Todeschini 7, Tsetserukou 2, Quartieri 6, Almansi 7, Baldini 9, Giorgetti 3, Gatti. All.: Cardani

ARBITRI: Attard e Giunta